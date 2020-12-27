Депутат предложил назвать улицу в Москве в честь советского разведчика Блейка

Лидер партии «Коммунисты России» и депутат Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин предложил назвать одну из московских улиц именем советского разведчика Джорджа Блейка, скончавшегося в субботу в возрасте 98 лет.

«Скончался Джордж Блейк - легендарный советский разведчик, интернационалист, до конца оставшийся верным идеалам социализма. То, что сделал Блейк для нашей страны и для сохранения мира во всем мире, трудно переоценить. Предлагаем назвать именем Джорджа Блейка улицу в Москве и разместить на доме, где он жил в последние десятилетия, мемориальную доску», – передает слова Сурайкина РИА «Новости».

Как отметил депутат, это станет стимулом для воспитания исторической памяти у будущих поколений. Он сообщил, что передал предложение в мэрию Москвы и Службу внешней разведки России.

Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов сообщил, что агент советской разведки Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР по собственным убеждениям из британской секретной службы MI-6, скончался в субботу на 99-м году жизни.

Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Он служил в MI-6, откуда перешел на сторону советской разведки. Более 20 лет Блейк был двойным агентом, передавая Москве секретные данные, разоблачившие британских разведчиков. В частности, от Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и информация об осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Лондон приговорил его за шпионаж к 42 годам заключения, однако он совершил побег и уехал в Союз, где ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За личное мужество», орденом Дружбы, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». Про Блейка был снят художественно-документальный фильма «Выбор агента Блейка», в съемках которого принял участие сам агент.