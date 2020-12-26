Умер перешедший из MI-6 советский разведчик Джордж Блейк

Агент советской разведки Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР по собственным убеждениям из британской секретной службы MI-6, скончался в субботу на 99-м году жизни, сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

«Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну и восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне», – передает слова Иванова ТАСС.

Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Он служил в MI-6, откуда переметнулся на сторону советской разведки. Более 20 лет Блейк был двойным агентом, передавая Москве секретные данные, разоблачившие британских разведчиков. В частности от Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и информация об осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Лондон приговорил его за шпионаж к 42 годам заключения, однако он совершил побег и уехал в Союз, где ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За личное мужество», орденом Дружбы, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». Про Блейка был снят художественно-документальный фильма «Выбор агента Блейка», в съемках которого принял участие сам агент.