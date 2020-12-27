ВОЗ предупредила о новой пандемии

Нынешняя пандемия коронавируса не станет для человечества последней, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью. Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик», – цитирует главу ВОЗ радио Sputnik.

По мнению Гебрейесуса, в условиях пандемии странам необходимо инвестировать в программы по мониторингу различных чрезвычайных ситуаций и усилить координацию работы системы здравоохранения, правительства и общества.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что новый штамм коронавируса не повлияет на нынешнюю пандемию.