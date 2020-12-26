Военнослужащих Каспийской флотилии начали прививать от коронавируса

Началась вакцинация военнослужащих Каспийской флотилии от COVID-19, завершить процесс планируется к 30 декабря, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В сообщении указывается, что «в Дагестане проходит вакцинация военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии против новой коронавирусной инфекции», ее проводят «медицинские специалисты поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» в Каспийске», передает РИА «Новости».

Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады.

В первую очередь вакцину получили военные медработники, которые борются с COVID, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

«Завершить вакцинацию военнослужащих первым компонентом планируется 30 декабря 2020 года», – отметили в пресс-службе.

Напомним, вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись организована на портале mos.ru и открыта на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08.00 до 20.00 мск ежедневно.

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