Россияне предпочли отдыхать внутри страны на Новый год

Курорты Абхазии и Турции стали самыми популярными у россиян заграничными турами на Новый год. Большинство же туристов из России предпочитают отдыхать внутри страны, следует из данных туристических агентств.

На долю Абхазии пришлось 15% продаж новогодних туров, в Турцию было продано 10% путевок. Туры по России оказались самыми востребованными – 65-70% всех продаж, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Интурист».

Также россияне покупали туры в Танзанию, ОАЭ, на Мальдивы и Кубу. По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, 54% всех туров были приобретены на российские курорты, при этом спрос на них повысился более чем в четыре раза. Популярность Турции же упала на 15% по сравнению с периодом новогодних праздников прошлого года.

Другой сервис онлайн-бронирования – Level.Travel – отмечает, что одним из самых востребованных направлений стал танзанский остров Занзибар: туда на новогодние праздники отправятся 12% клиентов. Как рассказали специалисты сервиса, в условиях пандемии Занзибар оказался самым доступным местом для пляжного отдыха, тогда как раньше на него не приходилось и 1% продаж, передает РИА «Новости».

В Ростуризме сообщали, что спрос на популярные российские зимние курорты на новогодние праздники повысился на 10-20% по сравнению с прошлым годом.