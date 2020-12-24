Новогодние праздники увеличили спрос на популярные российские курорты

Спрос на популярные зимние курорты на новогодние праздники в России повысился на 10-20% по сравнению с прошлым годом, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«По наиболее популярным направлениям, по самым популярным горнолыжным курортам, в частности, речь идет о Краснодарском крае, бронирования во многих отелях под 90%, а то и 95-100%. Если сравнивать с зимой прошлого года, то спрос в среднем на 10-15%, по определенным территориям даже на 20% выше, чем в прошлом году», – передает слова Догузовой ТАСС.

Как считает глава Ростуризма, восстановление внутреннего рынка может занять весь следующий год. По ее словам, на сроки возвращение к докризисным показателям основное влияние будет оказывать развитие эпидемиологической ситуации в России. Международный же туризм, по мнению Догузовой, может возобновиться не ранее второго полугодия 2021 года, при этом въездные потоки восстановятся не ранее 2022 года. Также она предположила, что продажи туров по России с кешбэком возобновятся к марту. Кроме того, сообщила Догузова, что бизнес готов инвестировать во внутренние туристические проекты порядка 200 млрд рублей. «Пул инвестиционных проектов, который уже сейчас у нас есть, – порядка 200 млрд рублей. То есть в течение ближайших двух-трех лет готов их вложить в туризм и развитие индустрии гостеприимства. И если мы говорим про туристические мультипликаторы, которые минимум один к трем, то речь уже идет о практически 600 млрд рублей вливаний в экономику», – сказала руководитель Ростуризма.

В октябре в Крыму был зафиксирован небывалый спрос на отдых в осенний период – загрузка объектов размещения достигла 90%.