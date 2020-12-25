Досрочный период проведения ЕГЭ в 2021 году отменили

Министерство просвещения России приняло решение отменить в 2021 году досрочный период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщило ведомство.

«Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», – говорится на сайте Минпросвещения.

По словам главы ведомства, итоговое сочинение или изложение в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля, итоговая аттестация в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля.

Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании выпускникам, планирующим поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике. Для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике в 2021 году, так же, как и 2020-м, проводиться не будет. Также сообщается, что ГВЭ для выпускников 11-х классов пройдет в конце мая.

«Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года. Эти сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как и участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения», – уточнили в ведомстве.

Что касается учащихся девятых классов, то у них экзамены в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) пройдут с 24 по 28 мая. Аттестаты будут выдаваться на основе результатов по двум предметам – русскому языку и математике. Кроме того, для них будут проведены контрольные работы по одному предмету на выбор, которые, впрочем, не повлияют на получение аттестата. Для тех, кто не сможет сдать экзамены в основной период, ГИА по русскому языку и математике проведут повторно в сентябре.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2021 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, а Основной государственный экзамен (ОГЭ) для школьников состоится с 20 апреля по 1 июля.

В сентябре директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова рассказала об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. В августе ФИПИ опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по 15 предметам ЕГЭ в 2021 году.

Напомним, в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа экзамены для выпускников школ были перенесены на более позднее время, ЕГЭ проходил с 3 июля по 8 августа, экзамены у выпускников девятых классов были отменены, итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.