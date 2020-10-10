Определены даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, Основной государственный экзамен (ОГЭ) для школьников состоится с 20 апреля по 1 июля, следует из проектов расписаний экзаменов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно приказу об утверждении расписания и продолжительности проведения ЕГЭ, подготовленного Минпросвещением и Рособрнадзором, в 2021 году Единый государственный экзамен пройдет в три этапа: досрочный период – с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10.00 по местному времени.

Согласно приказу об утверждении расписания и продолжительности проведения ОГЭ, Основной государственный экзамен в 2021 году пройдет в три этапа: с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период, с 21 мая по 1 июля – основной, с 3 по 22 сентября – дополнительный. Досрочный период планируется начать с экзамена по математике, основной – с экзамена по иностранным языкам.

В сентябре директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова рассказала об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. В августе ФИПИ опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по 15 предметам ЕГЭ в 2021 году.

Напомним, в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа экзамены для выпускников школ были перенесены на более позднее время, ЕГЭ проходил с 3 июля по 8 августа, экзамены у выпускников девятых классов были отменены, итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД