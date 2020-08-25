Опубликованы изменения в ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по 15 предметам единого госэкзамена в 2021 году, изменения коснутся заданий по истории и литературе, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. На сайте представлены материалы по 15 предметам, которые сдаются в форме ЕГЭ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что эти документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Также с их помощью будущие участники ЕГЭ и их преподаватели могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.

Изменения в КИМ ЕГЭ 2021 года по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам отсутствуют. Структура и содержание КИМ по биологии также не изменились, но время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут. Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку также сохранены. Изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9, а также уточнены формулировка и критерии оценивания задания 27.

В КИМ ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или литературных факта.

«В КИМ по истории изменена модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении требований, содержащихся в задании, и максимального балла за его выполнение. Если в 2020 году участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трех исторических периодов, то в 2021 году историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных в конкретном варианте КИМ исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей», – говорится в сообщении.

Наиболее существенные изменения произошли в КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ, что связано с переводом этого экзамена с 2021 года в компьютерную форму. Это позволило включить в КИМ задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то есть треть от общего количества.

Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках. При этом они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена в тех случаях, когда это было необходимо. Так, например, задание 6 КИМ 2021 года является преемником задания 8 модели КИМ предыдущих лет. В заданиях этой линии нужно было выполнить фрагмент программы вручную, что в условиях доступности компьютера со средами программирования делает задание тривиальным. Поэтому при сохранении тематики задания была скорректирована постановка вопроса в сторону анализа соответствия исходных данных программы заданному результату ее работы.

В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования (семействах языков): С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях, в связи с невостребованностью, исключены примеры на Бейсике.

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