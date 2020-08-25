Опубликованы изменения в ЕГЭ

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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
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Гендерный большевизм как перспектива для Америки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома. Подробности...
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Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находятся на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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    Опубликованы изменения в ЕГЭ

    25 августа 2020, 14:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по 15 предметам единого госэкзамена в 2021 году, изменения коснутся заданий по истории и литературе, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

    «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. На сайте представлены материалы по 15 предметам, которые сдаются в форме ЕГЭ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что эти документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Также с их помощью будущие участники ЕГЭ и их преподаватели могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.

    Изменения в КИМ ЕГЭ 2021 года по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам отсутствуют. Структура и содержание КИМ по биологии также не изменились, но время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут. Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку также сохранены. Изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9, а также уточнены формулировка и критерии оценивания задания 27.

    В КИМ ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или литературных факта.

    «В КИМ по истории изменена модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении требований, содержащихся в задании, и максимального балла за его выполнение. Если в 2020 году участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трех исторических периодов, то в 2021 году историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных в конкретном варианте КИМ исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей», – говорится в сообщении.

    Наиболее существенные изменения произошли в КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ, что связано с переводом этого экзамена с 2021 года в компьютерную форму. Это позволило включить в КИМ задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то есть треть от общего количества.

    Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках. При этом они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена в тех случаях, когда это было необходимо. Так, например, задание 6 КИМ 2021 года является преемником задания 8 модели КИМ предыдущих лет. В заданиях этой линии нужно было выполнить фрагмент программы вручную, что в условиях доступности компьютера со средами программирования делает задание тривиальным. Поэтому при сохранении тематики задания была скорректирована постановка вопроса в сторону анализа соответствия исходных данных программы заданному результату ее работы.

    В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования (семействах языков): С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях, в связи с невостребованностью, исключены примеры на Бейсике.

    Ранеее в Рособрнадзоре оценили решение об отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку.


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