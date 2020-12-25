Роспотребнадзор заверил в способности российских тестов распознать «британский» штамм COVID

Тест-системы Роспотребнадзора могут распознать «британский» штамм COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши тест-системы видят коронавирус в любом его варианте», – передает РИА «Новости» слова Поповой в эфире канала «Россия 24».

Пока, по словам главы Роспотребнадзора, нет тестов, которые могли бы дифференцировать коронавирус именно с мутацией.

«Хотя наш институт уже делает это. И я уверена, что в течение недели мы это сделаем», – добавила Попова.

По ее словам, разработанные в России вакцины против коронавируса эффективны против новых мутаций, выявляемых в мире.

«Мы посмотрели на конструкции вакцин, которые сегодня есть в Российской Федерации, и абсолютно точно увидели, что эффективность вакцин безусловна и никак не может быть увязана с теми заменами, которые мы видим», – передает ТАСС слова Поповой.

Она также заявила, что в России знают, как победить коронавирус.

«И сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что... мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания, к сожалению, ценой огромное труда и даже потерь, но эти знания они сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм», – сказала она.

«В этом году, несмотря на всю невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарём. Мы привили детей так, как должно, не хуже, чем в прошлом и предыдущие годы. Мы прививали взрослых», – добавила Попова.

Напомним, ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.