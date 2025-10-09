МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку в Липецкой области

В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов

Tекст: Алексей Дегтярев

К 2100 году уровень океана повысится на 0,3–0,65 метра, а при самом неблагоприятном сценарии – до 1,3 метра. К 2300 году подъем воды может достичь 5,6 метра, пояснил ученый РИА «Новости».

Под угрозой затопления окажутся Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России затопление может коснуться прибрежных районов Петербурга, части Кронштадта и почти всего Сестрорецка. В северных районах рискуют Варандея, Нарьян-Мар и Салехард. На Дальнем Востоке проблемы прогнозируются в порту Находка.

Сапожников пояснил, что повышение уровня воды обусловлено таянием крупных ледников и прогревом глубинных слоев океана, что приводит к расширению толщи воды. Сейчас эти прогнозы основаны на моделировании существующих трендов и пока носят расчетный характер.

Ранее Сапожников сообщал, что курортные пляжи по всему миру теряют привлекательность из-за изменений климата и учащения инцидентов с морскими обитателями.

До этого сообщалось, что Черное море за последние 30 лет потеплело на два градуса.