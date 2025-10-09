Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Российский турист погиб в ДТП с автобусом Абхазии
В сорвавшемся в пропасть в Абхазии автобусе были ставропольцы
Туристы из Ставропольского края пострадали в результате аварии экскурсионного микроавтобуса в горной местности Абхазии, один человек погиб.
Дорожно-транспортное происшествие с участием туристов из Ставропольского края произошло в Абхазии, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Экскурсионный микроавтобус с земляками съехал с дороги в горной местности.
Владимиров заявил: «К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший».
Краевой Минздрав поддерживает связь с абхазскими коллегами, налажено взаимодействие с федеральной службой медицины катастроф. Трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте аварии. Четыре человека госпитализированы в республиканское медицинское учреждение.
Пресс-служба МЧС Абхазии ранее информировала о ДТП с туристическим автобусом у поселка Акармара. Спасатели извлекли из почти 50-метровой расщелины троих пострадавших и тело одной погибшей. Четыре человека, включая водителя, выбрались самостоятельно и были доставлены в Ткуарчалскую больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Новосибирске водитель автомобиля врезался в автобусную остановку, пострадали несколько человек.