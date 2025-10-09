Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Ганчев сообщил о тысяче оставшихся в Купянске мирных жителей
В Купянске Харьковской области после принудительной эвакуации остались около 1 тыс. мирных жителей, в основном пожилые и маломобильные граждане, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
По его словам, около одной тысячи мирных жителей осталось в Купянске после принудительной эвакуации, проведенной силами киевского режима, передает ТАСС.
Ганчев отметил, что эвакуация проходила насильственным образом: «Людей выгоняли из их домов, когда наемники и вооруженные украинские формирования занимали эти позиции». По его словам, информация о количестве оставшихся поступает от российских военных.
Ганчев уточнил, что среди оставшихся в Купянске в основном пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением. По его словам, украинские военные не смогли насильно вывести этих граждан.
Глава ВГА добавил, что в условиях активных боевых действий у администрации нет возможности точно подсчитать число оставшихся и установить с ними контакт.
Также Ганчев сообщил, что украинские войска испытывают серьезные трудности с ротацией и снабжением боекомплектом в Купянске. По его данным, зафиксированы случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, преимущественно из мобилизованных подразделений. Вместе с тем украинские силы продолжают контролировать господствующие высоты внутри и вокруг города, используя их для нанесения ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключённых. Солдаты ВСУ отказались выполнять задачи под Купянском.