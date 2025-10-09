  • Новость часаМиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку в Липецкой области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    В Госудуму внесен законопроект об оплате больничных для самозанятых
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна
    МИД: Сербия выделила на помощь Курской области 472 млн рублей
    Пашинян решил приехать на саммит СНГ в Душанбе
    Космонавт Корниенко объявил о подготовке прыжка из стратосферы на Южный полюс
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    12 комментариев
    9 октября 2025, 23:27 • Новости дня

    Трамп не исключил возможности введения новых санкций против России

    Трамп не исключил возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп не исключил введения США дополнительных ограничительных мер против России из-за конфликта на Украине.

    На вопрос о возможности дополнительных санкций Трамп ответил: «Я могу, могу». Он добавил, что США вместе с союзниками «усиливают давление» на Россию, а НАТО, по его словам, также демонстрирует активную позицию, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом Трамп заявил, что происходящее на Украине непосредственно не затрагивает интересы США, однако назвал конфликт «ужасной вещью» и выразил надежду на его скорейшее завершение.

    Трамп подчеркнул, что ни один из его предшественников не смог урегулировать восемь войн за девять месяцев, а ему удалось это сделать. Кроме того, он заявил, что США продают НАТО большое количество вооружения, и, по его оценке, значительная часть этой продукции направляется на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Трамп заявлял, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

    9 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский Институт национальной памяти заявил о необходимости убрать памятные объекты, связанные с Бородинским сражением, назвав их инструментом пропаганды «российского империализма».

    Украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и все связанные с ней объекты пропагандой «российского империализма». В материалах института сообщается, что культурное наследие и географические названия, связанные с этим сражением, подпадают под действие закона о декоммунизации, передает ТАСС.

    Институт потребовал от местных властей на Украине провести декоммунизацию всех подобных объектов, чтобы соответствовать действующему законодательству страны. В частности, речь идет о переименовании улиц и демонтаже памятников, связанных с историей России и СССР.

    В 1812 году в Бородинском сражении участвовали Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки. Несмотря на это, в современной Украине память о битве рассматривают как часть российской пропаганды.

    Отмечается, что кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия на Украине значительно ускорился.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что мультфильм «Маша и медведь» содержит элементы влияния, разработанные КГБ для формирования русского культурного кода.

    В Днепропетровске создали рабочую группу, чтобы выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленскому сложнее отменить русофобию, чем отказаться от Донбасса.

    Комментарии (19)
    9 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    Минобороны: ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Русина Яра в ДНР произошел взрыв ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса», повреждение которого привело к выбросу остатков аммиака в окружающую среду.

    Информацию о подрыве ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса» восточнее населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике распространило Министерство обороны России, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, украинские военные заминировали ответвление трубопровода с целью замедлить продвижение российских войск в этом районе. В сообщении уточняется, что подрыв был осуществлен около 13.05 9 октября 2025 года во время отступления подразделений ВСУ.

    В результате взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок трубопровода. «Пострадавших среди российских военнослужащих нет», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска.

    Комментарии (5)
    9 октября 2025, 21:12 • Видео
    Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

    Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам в ответ на удары
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам в ответ на удары
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отключения электричества в городах России, если на Украине продолжатся блэкауты из-за ударов ВС РФ.

    Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в случае, если украинские населенные пункты будут оставаться без электричества из-за ударов ВС России, передает Газета.ru.

    Зеленский подчеркнул: «Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, – мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны».

    Он отметил, что имеющееся у Украины вооружение способно достичь Белгородской и Курской областей. По его словам, будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Луганской Народной Республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях, восстановительные работы ведутся уже вторую ночь подряд.

    Также сообщалось, что город Мелитополь оказался полностью обесточен.

    Комментарии (22)
    9 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США по Украине

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    О серьезной паузе в диалоге между Россией и США по украинскому вопросу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в процессе переговоров, в частности в развитии стамбульских соглашений, возник значительный перерыв.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что вопрос проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом не по вине Москвы.

    По его словам, официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    Комментарии (8)
    9 октября 2025, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Массированные удары по контролируемой киевским режимом территории вывели из строя свыше половины внутренней газодобычи, по этой причине стране потребуются миллиардные закупки газа за границей.

    Последние атаки на Украине вывели из строя свыше половины внутренней добычи природного газа, что, вероятно, вынудит страну потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива для прохождения предстоящей зимы, пишет Bloomberg.

    Киев сообщил союзникам, что массированный удар третьего октября по Харьковской и Полтавской областям уничтожил около 60% газодобычи страны. Эти данные предоставили источники, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности.

    Газовая инфраструктура Украины, ранее способная удовлетворять внутренний спрос, подвергается интенсивным ракетным и беспилотным ударам с начала этого года. Если атаки продолжатся, Украина ожидает необходимости закупки около 4,4 млрд кубических метров газа до конца марта. Стоимость этих объемов составит почти 2 млрд евро.

    Владимир Зеленский заявил в понедельник в Киеве, что Россия сделает все, чтобы помешать стране добывать свой газ. Он подчеркнул, что будет сложно защитить все объекты, и задача состоит в том, чтобы иметь средства для импорта газа. Газ жизненно важен в суровые украинские зимы, поскольку домохозяйства почти полностью зависят от него для отопления.

    С начала этого года Украина уже закупила 4,58 млрд кубических метров газа у иностранных поставщиков. Власти страны обращались к партнерам по G7 с просьбой о предоставлении оборудования для ремонта энергосистемы и систем противовоздушной обороны. Также Киев ищет финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

    Министр энергетики Светлана Гринчук во вторник отметила, что точное количество требуемого газа будет зависеть от скорости ремонта поврежденных объектов и влияния будущих авиаударов.

    Генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил о продуктивной встрече с представителями G7 и переговорах с Международным валютным фондом. Он подчеркнул, что партнеры понимают всю сложность ситуации.

    Напомним, на Украине сообщали о самой крупной атаке на газодобывающую инфраструктуру страны. Минобороны России заявляло о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему заявления киевского режима о способности обеспечить себя газом несостоятельны, и что причиной тому являются не только российские удары.

    Комментарии (13)
    9 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву

    Политолог Скачко: Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет

    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В условиях, когда финансовые вливания в Украину катастрофически сокращаются, украинские деятели решили «подмаслить» Францию. С этой целью в ход пошли фантасмагорические меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».

    «Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет по нескольким причинам. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Во-вторых, в Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции, а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил собеседник. «Украинские власти находятся на последнем издыхании. Финансовые потоки катастрофически сокращаются. Нужно напоминать о себе, доказывать свою нужность. Отсюда такие идеи», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, действия Института национальной памяти вызывают недоумение. Политолог признался, что не припомнит ни одного памятника, связанного с битвой. «Непонятно, что они собрались «декоммунизировать», – добавил Скачко. «Украинцы же относятся к шагам деятелей и властей безразлично. Они заняты выживанием в условиях «охоты» ТЦК. Какое им Бородино?», – риторически заключил политолог.

    Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти признал сражение, все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма».

    Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года. В ней, как в целом в Отечественной войне 1812 года, среди прочего участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

    Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия в стране значительно ускорился.

    Комментарии (14)
    9 октября 2025, 07:50 • Новости дня
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания польского премьера Дональда Туска, в которых тот пытается оправдывать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца, возмутили главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

    «Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением?», – заявил Сийярто в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не хочет видеть Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов.

    Ранее Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода как канала для российского топлива.

    Также Туск заявлял, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

    До этого сообщалось, что задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине

    Постпред США при НАТО сообщил о наличии мощного оружия, пока не переданного Украине

    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон располагает мощными системами вооружения, которые способны нанести значительный ущерб в случае необходимости, подчеркнул американский дипломат на конференции в Риге.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии, заявил о наличии у США ряда мощных средств, которые пока не были переданы Украине, сообщает ТАСС. По словам дипломата, эти вооружения могут быть использованы при необходимости и способны нанести серьезный ущерб.

    Уитакер также отметил, что Вашингтон не фиксирует признаков готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от развития ситуации.

    Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на опасность поставок западного оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что поставка ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа объявила о создании стены дронов, формально заявляя о «защите» от России. Эксперты отмечали, что Евросоюз фактически создает наступательный роботизированный комплекс для атак на Россию, а Украина активно участвует в этом проекте.

    Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе урегулирования ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что возможная передача Киеву американских ракет Tomahawk станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    Комментарии (16)
    9 октября 2025, 11:05 • Новости дня
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    @ Tomas Tkacik/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш заявил, что военная поддержка Украины будет оказываться только через механизмы Евросоюза, а не напрямую из бюджета страны.

    Лидер ANO Андрей Бабиш заявил после заседания парламентской фракции, что Чехия не планирует прямых расходов из государственного бюджета на поставки оружия Украине, передает Radio Prague International.

    Бабиш подчеркнул, что помощь будет предоставляться через общеевропейские механизмы, а не за счет национальных средств. «Из нашего бюджета Украине мы не дадим ни копейки. У нас нет денег для Чехии. Мы помогли Украине напрямую, теперь будем помогать через Евросоюз», – заявил Бабиш.

    По информации Минобороны Чехии, к концу 2024 года страна передала Украине военной техники на сумму 7,3 млрд чешских крон, что эквивалентно примерно 292 млн евро. Бабиш отметил, что инициатива по поставке снарядов калибра НАТО должна координироваться союзниками, а не частным бизнесом, поскольку последнему не хватает прозрачности и финансового обеспечения.

    Ранее Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину.

    Бабиш также заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Чехия может оказаться в числе стран, вызывающих тревогу у Евросоюза, если лидер движения ANO Андрей Бабиш придет к власти

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 11:42 • Новости дня
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике высказывания Владимира Зеленского относительно интеграции Украины в Евросоюз, указав на необходимость единогласного решения.

    По его словам, Зеленский полностью утратил чувство реальности и делает возмутительные заявления, передает ТАСС.

    Сийярто добавил, что такие высказывания украинского лидера, как недавнее заявление о возможности интеграции в Евросоюз без учета позиции Будапешта, «в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования».

    Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение о приеме новых членов в ЕС принимается только единогласно, а не кандидатами в члены. Он напомнил, что Венгрия выступает против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, добавив, что «венгерский народ уже решил, что не хочет стратегической интеграции с Украиной».

    Глава МИД Венгрии также отметил, что правительство страны неоднократно предупреждало о недопустимости поспешного присоединения Украины к ЕС. По его словам, это может привести к разрушению европейской экономики и прямому вооруженному конфликту с Россией.

    На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал принятие общего заявления в поддержку Украины, которое могло бы дать старт переговорам о вступлении страны в сообщество. Венгрия продолжает занимать жесткую позицию по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить шантаж ради вступления Украины в Евросоюз. Орбан ранее обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию. МИД Украины заявил о «моральной деградации» властей Венгрии.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 14:30 • Новости дня
    Названо количество оставшихся в Купянске мирных жителей

    Ганчев сообщил о тысяче оставшихся в Купянске мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянске Харьковской области после принудительной эвакуации остались около 1 тыс. мирных жителей, в основном пожилые и маломобильные граждане, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, около одной тысячи мирных жителей осталось в Купянске после принудительной эвакуации, проведенной силами киевского режима, передает ТАСС.

    Ганчев отметил, что эвакуация проходила насильственным образом: «Людей выгоняли из их домов, когда наемники и вооруженные украинские формирования занимали эти позиции». По его словам, информация о количестве оставшихся поступает от российских военных.

    Ганчев уточнил, что среди оставшихся в Купянске в основном пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением. По его словам, украинские военные не смогли насильно вывести этих граждан.

    Глава ВГА добавил, что в условиях активных боевых действий у администрации нет возможности точно подсчитать число оставшихся и установить с ними контакт.

    Также Ганчев сообщил, что украинские войска испытывают серьезные трудности с ротацией и снабжением боекомплектом в Купянске. По его данным, зафиксированы случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, преимущественно из мобилизованных подразделений. Вместе с тем украинские силы продолжают контролировать господствующие высоты внутри и вокруг города, используя их для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключённых. Солдаты ВСУ отказались выполнять задачи под Купянском.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    @ Majdi Fathi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства

    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем

    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отвод Израилем войск из сектора Газа растянется на долгие месяцы. Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Ему важно создать впечатление, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал достигнутое Израилем и ХАМАС соглашение о первом этапе урегулирования.

    «После заключения соглашения между Израилем и ХАМАС сроки возвращения заложников – технический вопрос, но болезненный. Дело в том, что тела погибших разбросаны по всему сектору Газа. Некоторые не будут переданы еврейскому государству просто потому, что их не могут найти», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его прогнозам, отвод армии Израиля из анклава растянется на долгие месяцы. «Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Его цель – сформировать общественное мнение внутри страны таким образом, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства», – пояснил собеседник.

    Пока же, по его словам, для неосионистов премьер – предатель. «Нетаньяху буквально борется за свое политическое выживание. Чем больше времени займет реализация первого этапа соглашения с ХАМАС, тем более мягким будет падение политика», – рассуждает эксперт. Что касается прекращения огня в секторе Газа, то военная операция ЦАХАЛ уже прекращена, продолжил Ципис.

    «Артиллерия и танки «молчат». Всем подразделениям отдан приказ оставаться на местах и не совершать никаких рейдов. Несколько самолетов лишь летают над анклавом и наносят точечные удары, но только для того, чтобы создать в информационном пространстве видимость продолжения боевых действий. Затем эту «картинку» Израиль использует в ходе переговоров: прекращение огня подается еврейским государством как уступка», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, реализация плана Трампа в конечном счете приведет к созданию Палестинского государства, и представители ХАМАС станут костяком будущих силовых структур Палестины. Собеседник также напомнил, что в рамках нынешнего соглашения Израиль отпустит палестинских заключенных из тюрем.

    «Они выйдут героями и победителями. ХАМАС останется в Газе, потому что это уже не группировка, а идеология борьбы за самопровозглашение и независимость палестинского народа», – считает эксперт. В выигрыше в складывающей ситуации и Дональд Трамп. «Его визит на Ближний Восток, о котором уже пишут в СМИ, станет победоносным парадом», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Ожидается, что стороны подпишут сделку 9 октября. После этого вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта предусматривает освобождение заложников в течение 72 часов после подписания сделки. По данным израильской стороны, на конец сентября сторонники ХАМАС продолжали удерживать 20 живых узников. Еврейское государство должно освободить почти две тыс. палестинских заключенных.

    Израиль выведет часть войск из сектора Газа в течение суток после подписания соглашения. Как отмечает портал Ynet, ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории анклава. Группировка ХАМАС поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Тель-Авив полностью выполнить условия соглашения.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал соглашение «великим днем для Израиля». Американский лидер в свою очередь сообщил, что может поехать на Ближний Восток 11 и 12 октября. Позже он уточнил, что отправится в Египет, а также не исключил посещения Газы.

    Напомним, в конце сентября Белый дом обнародовал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный проход в третьи страны.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в плане.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложение президента США – это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров. По его словам, Москва считает план позитивным шагом, так как главная цель палестинского урегулирования заключается в «скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось», передает ТАСС.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 08:51 • Новости дня
    Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска заняли выгодные позиций западнее Выемки, потому ВСУ попали в окружение, пояснил Марочко, передает РИА «Новости».

    При этом украинские боевики продолжают удерживать укрепрайон между этими населенными пунктами.

    Марочко отметил, что ширина горловины образовавшегося котла составляет примерно три километра. Но у украинской группировки фактически нет возможности покинуть позиции из-за плотного огневого воздействия российских войск.

    По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием некомпетентных решений и несвоевременных действий украинского командования.

    Ранее Марочко сообщал, что одна из группировок ВСУ оказалась в оперативном окружении у Кузьминовки в ДНР, она уже не может организованно отойти из-за плотного огня российских военных.

    Напомним, ВС России освободили Кузьминовку. До этого Марочко заявлял о прорыве российских сил у Кузьминовки.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 14:52 • Новости дня
    Рябков: США не запрашивали агреман для нового посла в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США пока не обращались за согласованием кандидатуры нового американского посла в Москве, и у российской стороны нет информации о возможной замене, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Вашингтон еще не направил официальный запрос на получение агремана для нового американского посла в России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что у российской стороны пока нет никакой информации о возможном представлении кандидата на этот пост.

    Ранее Рябков заявил об отсутствии договоренностей по встрече с США «по раздражителям».

    В августе посольство США объявило о готовности к переговорам по работе дипломатов в Москве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах ЕС
    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город
    ХАМАС: Война в Газе окончательно завершена
    Во Франции задержаны нарисовавшие истребители Mirage в виде гробов молдаване
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
    Эксперт объяснил невозможность возврата денег за сутки при отмене покупки
    Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      2 комментария
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      18 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации