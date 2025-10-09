Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Путин и премьер Ирака согласовали перенос первого Российско-Арабского саммита
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака и действующим председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом Судани, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны приняли решение перенести Российско-арабский саммит в Москве, ранее назначенный на 15 октября.
Центральной темой разговора стала подготовка первого Российско-Арабского саммита, который ранее был запланирован на 15 октября в Москве, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа. Путин отметил: «Многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву». В связи с этим, по обоюдному решению, проведение саммита решено перенести на более поздний срок, который будет согласован дополнительно.
Российская и иракская стороны договорились проинформировать об изменениях через дипломатические каналы правительства всех арабских стран.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке.