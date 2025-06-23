Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.4 комментария
Путин обсудил с премьером Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Путин по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьером Ирака
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, в ходе которого обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры обменялись мнениями о ситуации в регионе, включая действия Израиля против Ирана и недавние удары США по иранским ядерным объектам.
Путин и Судани выразили обеспокоенность рисками для мировых энергетических рынков и подчеркнули значимость дальнейшего взаимодействия в формате ОПЕК+.
Кроме того, главы государств рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические отношения, и подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении дружественных связей между Россией и Ираком.
Президент России пожелал успехов Мухаммеду ас-Судани в связи с текущим председательством Ирака в Лиге арабских государств. Стороны также договорились содействовать успешному проведению первого российско-арабского саммита, запланированного на октябрь 2025 года.
Ранее Владимир Путин начал встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.