Объяснено значение буквы «V» в названии вакцины «Спутник V»

Буква «V» в названии российской вакцины «Спутник V» происходит от слова «Victory» и означает победу над пандемией новой коронавирусной инфекции, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«V» в названии нашей вакцины означает победу, и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием. Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19», – цитирует главу РФПИ РИА «Новости».

Напомним, 10 декабря Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения Аргентины выдало в среду разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V».

Всего в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз вакцины. Первыми ее получат медики. Следующие поставки будут предназначены для людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже и для всех остальных. К марту планируется привить 10 млн человек.

В России масштабная добровольная вакцинация от COVID-19 стартовала в начале декабря. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.