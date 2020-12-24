НАСА не ответило на вопрос о готовности вступиться за Роскосмос в Вашингтоне

В НАСА отказались ответить на вопрос о том, может ли космическое ведомство США выступить против американских санкций в отношении Роскосмоса.

Как заявили в американском ведомстве, НАСА «поддерживает все усилия» властей США, которые должны «гарантировать», что американские технологии «не перенаправляются для несанкционированного применения в военных целях». НАСА при этом намерено «поддерживать гражданское космическое сотрудничество», «особенно» сотрудничество с Россией, Канадой, Европой и Японией, связанное с МКС.

В НАСА проигнорировали уточняющие вопросы о том, намерено ли ведомство обсуждать в процессе межведомственных консультаций в Вашингтоне вопрос об антироссийских санкциях, и есть ли шанс на то, что НАСА выступит за отмену рестрикций в отношении предприятий Роскосмоса, передает ТАСС.