Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.7 комментариев
Медведев поздравил с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях поздравление с Праздником весны и труда с переделанным советским военным плакатом, на котором вместо Гитлера изображен президент Украины Владимир Зеленский.
За основу взят плакат 1941 года «Каждый удар молота – удар по врагу» авторства карикатуристов Виктора Дени и Николая Долгорукова. На работе изображен рабочий, ударами по наковальне отправляющий снаряды в карикатурного Гитлера. В версии Медведева вместо немецкого фюрера изображен украинский лидер Владимир Зеленский.
В поздравлении Медведев отметил, что Россия располагает всем необходимым для успеха и обязательно одержит победу.
«У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».