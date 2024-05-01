Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.7 комментариев
На акции протеста в Тбилиси пострадали шесть полицейских
На акции протеста в Тбилиси пострадали шесть полицейских, задержаны 63 демонстранта
В ночь на 1 мая на массовых акциях протеста в Тбилиси против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» пострадали и были госпитализированы шесть полицейских, заявил на брифинг замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Участники акции бросали в них бутылки, тяжелые предметы, устраивали потасовки», – сказал он.
«Акция приняла насильственный характер», – сказал замминистра, обвинив в этом лидеров оппозиции.
Полицейские госпитализированы.
Также за хулиганство и неподчинение полиции задержаны 63 демонстранта.
Для разгона акции, после начала возведения баррикад и ожесточенного сопротивления радикально настроенной части митинга, МВД применило слезоточивый газ и водометы, а также перцовый газ.
Операцию носа после стычки с полицией перенес лидер саакашвилевского «Единого национального движения», член парламента Леван Хабеишвили.
По словам Александра Дарахвелидзе, Хабеишвили «набросился на стражей порядка в попытке прорвать кордон».
Обсуждение законопроекта продолжается.