Подсчитана нагрузка на каждого украинца от обслуживания госдолга

Каждый украинец в 2020 году заплатил 3 тыс. гривен (107 долларов) за обслуживание госдолга Украины, а из доходов госбюджета каждая седьмая гривна идет на обслуживание долговых обязательств, сообщил председатель украинской Счетной палаты Валерий Пацкан.

«Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 3 тыс. гривен», – сказал Пацкан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты Украины.

По его словам, за 11 месяцев 2020 года на погашение госдолга Украина уже потратила 357,4 млрд гривен (12,7 млрд долларов), хотя в госбюджете-2020 на погашение госдолга было предусмотрено 346 млрд гривен (12,3 млрд долларов). При этом он уточнил, что эта сумма значительно возрастет, поскольку наибольшие платежи идут в декабре. «Самая большая наша проблема – это заимствования. Это треть госбюджета», – подчеркнул он.

При этом украинский председатель отметил, рост общего объема доходов госбюджета за январь-ноябрь. «Перевыполнение плана – на 3,3 млрд гривен. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд гривен меньше плана», – сказал глава Сечтной палаты Украины.

По данным минфина Украины, за январь – ноябрь 2020 года госбюджет выполнен с дефицитом 117,2 млрд гривен (около 4,2 млрд долларов).

Ранее первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в государственном бюджете Украины образовалась «огромная дыра» – не хватает как минимум 40 млрд гривен (1,4 млрд долларов).

Напомним, 27 октября минфин Украины сообщал, что общий госдолг Украины в иностранной и национальной валютах по состоянию на 30 сентября эквивалентен сумме в 82,89 млрд долларов, при этом отмечается увеличение его доли в гривнах.