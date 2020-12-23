Путин призвал «инфраструктурно сшивать» территорию России

Необходимо «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России, поскольку за последние десятилетия россиянам стало сложно и дорого добираться в европейскую часть страны, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по нацпроектам.

«Нам важно «инфраструктурно сшивать» всю нашу огромную территорию», – цитирует ТАСС президента.

По его словам, за последние десятилетия создалась ситуация, когда «люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно – дорого очень все».

Глава государства обратил внимание на развитие региональной авиации и напомнил, что сейчас в России разрабатывается свой региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Кроме того, ведется объединение авиакомпаний на Дальнем Востоке для создания единого перевозчика в макрорегионе.

Ранее Путин заявил, что российский пассажирский самолет Ил-114-300 является совершенно новым лайнером, а его первый полет – важнейшее событие для отечественного авиастроения.

На прошлой неделе самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Ил-114-300 – самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно.