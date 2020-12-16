Новый пассажирский Ил-114-300 совершил первый полет

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

В организации сообщили, что в среду на аэродроме в Жуковском «совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300», передает РИА «Новости».

Ил-114-300 – самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно.

Ил-114 был разработан в 80-е годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что Ил-114-300 совершит первый полет в сентябре 2020 года. В ноябре министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что первый полет самолета состоится «в ближайшие дни».