Мантуров анонсировал первый полет самолета Ил-114-300

Первый полет пассажирского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 состоится в ближайшие дни. При этом первые поставки заказчикам, как и анонсировалось ранее, планируются в 2023 году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Первый самолет находится сейчас уже на аэродроме и готовится к первому вылету, это произойдет буквально в ближайшие дни. Находится в завершении производства уже второй самолет. Те сроки, которые были обозначены: мы вписываемся в них. С 2023 года мы рассчитываем на первые поставки в российские авиакомпании», – передает ТАСС слова Мантурова.

Ил-114-300 – разрабатываемый самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно. Ил-114 был разработан в восьмидесятые годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин.

Мантуров добавил, что российский пассажирский самолет МС-21 может быть сертифицирован до конца 2021 года.

«Мы надеемся это [сертификацию] сделать до конца следующего года, исходя из всех тех вызовов, которые мы получили в текущем году. В первую очередь сдвижка вправо связана с тем, что были введены ограничения зарубежными властями в части работы предприятий по поставке компонентов и по ограничениям перелетов специалистов, которые участвовали в испытательных полетах, и в наладке оборудования, которое используется для производства этого самолета», – рассказал министр.

Напомним, в августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершит первый полет в сентябре 2020 года.