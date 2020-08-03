Названы сроки первого полета Ил-114-300

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершит первый полет в сентябре 2020 года, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Самолет (Ил-114-300) уже собран, самолет проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском», – цитирует ТАСС Слюсаря.

По его словам, самолет рассчитан на 68 пассажиров, скорость машины составит 500 км/ч. Он отметил, что машина крайне востребованная, особенно в труднодоступных регионах.

«Машина тоже меняет «антоновские машины», Ан-24, и иностранные Q400, канадские [.....] Мы планируем помимо гражданской версии сделать еще и версию для наших спецзаказчиков. Это тоже очень востребовано, потому что меняет как раз те самолеты, которые сейчас, «ильюшинские», старые», – отметил Слюсарь.

Также он добавил, что самолет является всепогодным и может использовать грунтовые ВПП.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в России началась сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300.

Отмечалось, что самолеты Ил-114 и глубоко модернизированная версия Ил-96 (Ил-96-300) совершат первые полеты в 2020 году.