Названы сроки первых полетов самолетов Ил-114 и Ил-96-300

Самолеты Ил-114 и глубоко модернизированная версия Ил-96 (Ил-96-300) совершат первые полеты в 2020 году, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«2020 год – это год премьер. <...> Поднимется впервые самолет Ил-114, новый самолет, который производят в Ташкенте, и впервые его производство освоено здесь, в России. Первый вылет будет в начале года. Самолет Ил-96-300, это глубоко модернизированный Ил-96, тоже в этом [2020] году поднимется», – передает ТАСС слова Слюсаря в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил также, что пассажирский МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.

«В прошлом году получили сертификат типа на двигатель ПД-14, испытания на самолете начнутся в следующем году, самолет под этот двигатель собирается сейчас в Иркутске и в середине 2020-го мы установим на него два российских двигателя и начнем программу испытаний. Всего порядка 400 полетов предусмотрено (в рамках испытаний). В 2022 году, я надеюсь, мы будем иметь сертификат на российский самолет с российским двигателем ПД-14», – сказал он.

По его словам, ОАК рассчитывает с 2021 года выйти на ежегодное производство как минимум 30 самолетов «Суперджет».

«В следующем году мы хотим произвести порядка 20 машин. Порядка 150 самолетов до 2024-2025 годов мы должны сделать. Наша задача с 2021 года – вернуться на производство минимум 30 самолетов в год», – сказал Слюсарь.

Напомним, в конце ноября директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Дмитрий Лысогорский заявил, что завершение процесса сертификации самолета Ил-114 намечено на 2022 год, первый полет в рамках испытаний запланирован на конец 2019 года – начало 2020 года.