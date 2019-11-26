Названы сроки завершения сертификации Ил-114

Завершение процесса сертификации самолета Ил-114 намечено на 2022 год, первый полет в рамках испытаний запланирован на конец 2019 года – начало 2020 года, сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Дмитрий Лысогорский.

«Ил-114 это (самолет размерностью) 68 мест. Сейчас завершается сборка первого опытного образца. В конце этого года, за оставшийся месяц, – в начале следующего года он полетит. Планируем завершение сертификации в 2022 году, после чего начать поставки в региональные авиакомпании», – приводит его слова в ходе выступления на круглом столе по авиации ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый полет нового регионального самолета Ил-114-300 должен состояться в ноябре 2020.