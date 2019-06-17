Названы сроки первого полета Ил-114-300

Первый полет нового регионального самолета Ил-114-300 должен состояться в ноябре 2020 года, в настоящее время ведется сборка агрегатов лайнера, сообщил генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«Первый подъем самолета в воздух планируется в ноябре 2020 года. Мы идем в графике. В его изготовлении задействованы все наши площадки. Окончательная сборка, как вы уже знаете, будет осуществляться в Луховицах», – сказал Тарасенко, передает РИА «Новости».

По его словам, уже началось производство отдельных агрегатов на ВАСО в Воронеже и на «Соколе» (филиал корпорации «МиГ» в Нижнем Новгороде).

Тарасенко также сообщил, что новый региональный самолет Ил-114-300 уже имеет заказчиков. «Конечно, есть. Это мировая практика – работать с авиакомпаниями на этапе производства самолетов и даже на этапе его разработки, чтобы учесть требования авиакомпаний», – сказал Тарасенко.

По его словам, одно из главных требований – это интерьер. Каждый заказчик рассчитывает свою транспортную сеть, количество грузов и так далее. Это все закладывается при создании машины. Бывают специфические нюансы, которые как раз и обсуждаются на подобных круглых столах.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. На самолет устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО. Вся пилотажно-навигационная информация и сведения о работе самолетных систем отображаются на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях. Серийное производство самолетов планируется начать в 2021 году.