Путин назвал большим событием полет Ил-114-300

Российский пассажирский самолет Ил-114-300 является совершенно новым лайнером, а его первый полет – важнейшее событие для отечественного авиастроения, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Вчера подняли Ил-114. Новая, новая совершенно машина, практически новой модификации. Тоже большое событие. Поздравляю», – передает слова Путина РИА «Новости».

Среди других достижений российского авиапрома глава государства отметил пассажирский самолет МС-21, совершивший на этой неделе полет с отечественными двигателями ПД-14. «Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием», – сказал президент.

В среду самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Разработчиком самолета является Авиационный комплекс имени Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе госкорпорации «Ростех»)».

Ил-114-300 – самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно.