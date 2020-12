Феминистка Nixelpixel обвинила Навального в сексизме

Феминистка Вероника Водвуд, известная в Сети как Nixelpixel, обвинила блогера Алексея Навального в сексизме и правых взглядах.

Обсуждение постов Nixelpixel началось вечером 22 декабря, когда активистка выразила свое мнение относительно популярности Алексея Навального.

«В ленту начали просачиваться твиты в которых восхищаются Навальным and it's making me nervous as f...», – написала она в Twitter.

Также девушка напомнила читателям о политической повестке, которой, по ее мнению, придерживается оппозиционер, и об отношении блогера к феминизму.

«Ребята, Навальный – правый и сексист. Его платформа – «я нормальный, четкий мужик, коррупция плохо, мигранты [тоже плохо] и привозят к нам ислам из деревень». Ага, он такое писал, и это все есть в его программе 2018 года и блоге. Недавно к этому прибавились «ох уж эти [ужасные] фемки», – добавила она в следующем посте.

«Если вы этого не знали, то, наверное, вы не читали эту его популистскую программу из говна и палок и посты в «ЖЖ», не смотрели его видео, где он издевается над феминистками. Но я очень рекомендую это все смотреть, прежде чем становиться чьими-то громкими сторонниками», – заявила Nixelpixel.

Также девушка добавила, что видимо такова ее доля – «звонить в колокольчик каждый раз когда начинается героизация нациков».

Напомним, накануне в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. «Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», – говорилось в заявлении ФСБ. Сообщалось, что по данному факту организована проверка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высказывая личную точку зрения по ситуации с Навальным, подчеркнул, что у блогера «наблюдается ярко выраженная мания преследования», а также заметны «определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом».

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.