  • Новость часаВ Москве прогремел салют в честь Дня Победы
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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    24 комментария
    9 мая 2024, 21:43 • Новости дня

    Лукашенко на параде одел ветерана в привезенную Мирзиеевым куртку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал присутствовавшей на мероприятии женщине-ветерану куртку, которую ему привез узбекский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Лукашенко рассказал, что, когда он подошел к находившимся на трибунах ветеранам, одна из них узнала его, передает ТАСС.

    «Ну я ее выслушал и смотрю, ну 101 год, я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая», – сказал белорусский лидер.

    Президент Белоруссии отметил, что на Красной площади, где проходил парад, было очень холодно, поэтому он принял решение отдать ветерану привезенную Мирзиеевым куртку. «Одел ей куртку, застегнул, усадил», – рассказал Лукашенко.

    Общаясь с журналистами в Минске по возвращении из Москвы, белорусский лидер высоко оценил прошедший в российской столице парад в честь Дня Победы.

    «Искренне и абсолютно честно скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Все было умно, тонко, продуманно, в точку», – сказал он.

    Россия на параде «показала свою мощь», продемонстрировав «Ярсы» – стратегическое боевое оружие, добавил Лукашенко. «Если кто умеет думать – поняли: ребята, давайте жить дружно. А если у кого-то там мозги затуманило – с нами лучше не связываться», – отметил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве.

    9 мая 2024, 11:09 • Новости дня
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Могиле Неизвестного Солдата на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной возложили цветы президент России Владимир Путин и его коллеги из других стран.

    В Александровский сад после парада прошли Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

    У Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата они вместе возложили гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

    Могила Неизвестного Солдата является общенациональным мемориалом воинской славы, прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Московской области и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году.

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    9 мая 2024, 15:49 • Новости дня
    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве

    Лукашенко о параде в Москве: Очень достойно

    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад на Красной площади в Москве, посвященный Дню Победы, ему очень понравился.

    «Очень достойно», – сказал глава республики, отвечая на вопрос о параде, передает РИА «Новости».

    Лукашенко принес на парад своего шпица Умку.

    Напомним, на парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне прибыли главы зарубежных стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

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    9 мая 2024, 10:47 • Новости дня
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По кабельному телевидению в Одесской области Украины показали парад Победы в Москве, сообщило украинское издание «Страна».

    СМИ считает, что телевидение «было взломано хакерами», передает РИА «Новости».

    На видео из местных пабликов видно, что на телевизоре транслируются кадры парада.

    На Украине вещание российских телеканалов запрещено с 2014 года. В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая.

    Российские хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина. 

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    9 мая 2024, 17:16 • Новости дня
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    В Сети раскритиковали обращение Зеленского 9 мая
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обращение президента Украины Владимира Зеленского 9 мая вызвало шквал критики в социальных сетях.

    Пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание, что Зеленский в своем обращении 9 мая не сказал о роли СССР в победе над фашизмом, но отметил важность «единения» стран Европы, передает РИА «Новости».

    «Ни слова про победу Советского Союза над нацистской Германией. Твой дед, воевавший за Москву, был бы так разочарован из-за того, кем ты стал. То, в борьбе против чего он проливал кровь, воплотилось в тебе», – написал один из комментаторов.

    Еще один читатель призвал Зеленского перестать «пытаться втянуть остальной мир в свою проигрышную войну», а другой обвинил украинского лидера в том, что тот «продолжает лгать и разжигать конфликт».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы.

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    9 мая 2024, 10:17 • Новости дня
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади стоят ветераны Великой Отечественной Александра Алешина, участница обороны Москвы, и сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом Евгений Куропатков.

    На парад по традиции пригласили ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Рядом с президентом парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, которому исполнилось 100 лет 19 июля 2023 года.

    Алешина – инструктор-снайпер, в 1941 году после окончания семилетки она пошла работать на завод, потом участвовала в строительстве противотанковых укреплений в Наро-Фоминске. В 1942 году она пошла в инструкторы снайперского дела, попросилась на фронт. Ее оставили в школе снайперов, она успела подготовить 26 таких специалистов.

    Евгений Куропатков с началом Великой Отечественной отправился добровольцем в армию. Он обучался в тульском ружейном училище. В октябре его курсанты участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После обучения отправился под Сталинград, в 196-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях у тракторного завода, отправлял снаряды с одного берега Волги на другой. В 1943 году был направлен под Ленинград.

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    9 мая 2024, 10:35 • Новости дня
    Медведев опубликовал в поздравлении с Днем Победы кадры поверженных противников
    Медведев опубликовал в поздравлении с Днем Победы кадры поверженных противников
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. К поздравлению он добавил архивные и современные видео.

    «С Днем Великой Победы!» – написал он в Telegram-канале.

    Также Медведев опубликовал кадры с выставки трофейной техники ВСУ, которая проходит на Поклонной горе в Москве. Там в том числе представлены и западные образцы вооружения.

    На второй половине видео показаны кадры из архива: красноармейцы бросают знамена поверженных фашистских войск к подножию Мавзолея на Красной площади 24 июня 1945 года.

    9 мая 2024 года Россия празднует 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 мая 2024, 06:25 • Новости дня
    Послов недружественных стран не пригласили на парад Победы в Москве

    Захарова сообщила о решении России не приглашать на парад Победы послов недружественных стран

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приглашала на парад Победы послов недружественных стран, но такое решение не касается ветеранских общественных организаций этих государств, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что «недружественные страны», которые ведут против России «агрессивную политику», на парад «третий год приглашаться не будут». Однако, по ее словам, граждане этих стран, которые отдают дань памяти своим товарищам по оружию, красноармейцам, для России – «долгожданные гости», передает ТАСС.

    Захарова сказала, что часто послы недружественных стран не разделяют позицию властей своих государств, считая ее «подлой по отношению к позиции своих же народов времен Второй мировой». Однако они «вынуждены ассоциироваться с подходом своего руководства».

    Официальный представитель МИД заверила, что Россия «защищает и сам праздник, и героев, которых мы чествуем в этот день», Москва никому не даст осквернить День Победы.

    Тем, кто считает День Победы «днем скорби», Захарова напомнила, что «у нас есть День памяти и скорби, это 22 июня», а 9 мая – это праздник Победы, «торжества добра над злом».

    Захарова сообщила, что российские профильные структуры создали и постоянно обновляют онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом. По ее словам, западные страны пытаются вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне, они считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо, причем они «не столько хотят украсть праздник или не дать нам его праздновать, они хотят вернуть вот этот самый отложенный эффект нашего поражения».

    Напомним, парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    9 мая 2024, 01:59 • Новости дня
    Празднование Дня Победы началось в России

    Празднование Дня Победы началось в самых восточных регионах России

    Празднование Дня Победы началось в России
    @ t.me/pkgo_official_telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Россия начала праздновать 9 мая, на Камчатке и Чукотке стартовали мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщают информационные агентства.

    В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что парады прошли на центральной площади Петропавловска-Камчатского, а также в городах Елизово и Вилючинск, передает ТАСС.

    В парадном строю по главной площади столицы Камчатского края прошли около 1,5 тыс. военнослужащих частей Объединенного командования Войск и сил на Северо-Востоке России, сотрудники МЧС и пограничного управления ФСБ, курсанты, юнармейцы. В отдельном расчете прошли женщины-военнослужащие. В Петропавловске-Камчатском также устроена демонстрация около 10 единиц техники, стоящей на вооружении ОКВС.

    В Анадыре парад состоится позднее – в 12.00 (03.00 мск). В нем примут участие около 100 военнослужащих, учащиеся кадетских классов и юнармейцы.

    Напомним, парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    9 мая 2024, 08:26 • Новости дня
    Песков рассказал о влиянии погоды на парад Победы

    Песков: Аномальная погода не скажется на параде Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Погода никак не отразится на предстоящем параде Победы, для российских военных это не является препятствием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин».

    Гостям, приглашенным на Красную площадь, будут предложены пледы, передает ТАСС.

    Песков отметил, что погода будет достаточно аномальной, судя по прогнозу, однако на проведении парада Победы это не скажется.

    «Все-таки 9 мая – это самый главный праздник в нашей стране. Погода – это не главное», – сказал представитель Кремля.

    В Москве на 8.00 мск температура воздуха составляет +1 градус.

    Напомним, Россия празднует День Победы, парады и торжественные мероприятия начались с Камчатки и Чукотки.

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    9 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Минобороны показало парад Победы глазами летчиков ВКС
    Минобороны показало парад Победы глазами летчиков ВКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с полетом из камер самолетов с парада на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной опубликовало Министерство обороны России.

    В воздушной части парада участвовали самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», штурмовики Су-25. Они окрасили небо в цвета флага России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Полет выполняли на высотах до 500 метров и на скорости 550 километров в час, уточнило министерство.

    Ранее командир авиагруппы высшего пилотажа «Русские витязи» полковник Андрей Алексеев сообщал, что авиационная часть парада Победы в Москве прошла в обычном режиме, ей не помешала пасмурная погода.

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    9 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    В Херсоне по радио передали поздравление Сталина с Днем Победы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По радио в оккупированном киевским режимом городе Херсоне прозвучало поздравление Верховного главнокомандующего ВС СССР Иосифа Сталина 1945 года.

    Архивное поздравление Сталина с Днем Победы передала российская станция «Радио Таврия», передает РИА «Новости».

    «Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной», – сказал Сталин на переданной записи.

    На одной из видеозаписей запечатлены, предположительно, украинские полицейские, слушающие трансляцию Сталина в Херсоне.

    Ранее в четверг в Киеве местные жители начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы. Киевский режим официально перенес День Победы в стране с 9 на 8 мая.

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    9 мая 2024, 04:59 • Новости дня
    Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Александровском саду в Москве глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

    Шор заявил: «Мы считаем себя и являемся потомками великих победителей». Он подчеркнул, что в войне победу одержала «одна большая, великая страна», в которой жило «много разных народов». Как заявил Шор, «Победа была одна для всех». Он выразил сожаление в связи с тем, что в Молдавии «черствые люди» хотят «переписать историю». Шор заверил, что им «не позволят этого сделать», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что Гуцул будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Председатель национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что власти Молдавии не любят вспоминать о важности Дня Победы и пытаются заменить его на день Европы. Он также заявил, что судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение георгиевской ленты.

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    9 мая 2024, 12:04 • Новости дня
    Украинку с советской символикой не пустили к Вечному огню в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Женщину в украинской столице не допустили к Вечному огню из-за символики Советского Союза на ее головном уборе, сообщила украинская пресса.

    Галина Савченко, которая каждый год приходит возложить цветы в День Победы к Вечному огню, не смогла пройти в пилотке с советской символикой, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Если женщина не снимет пилотку, то ее отправят в отделение полиции, сказали ей правоохранители.

    В 2015 году на Украине ввели запрет на советскую символику.

    Ранее в Киеве местные жители начали нести цветы в Вечному огню в парке Славы. Там же заметили венок от президента Украины Владимира Зеленского.

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    9 мая 2024, 10:00 • Новости дня
    Начался парад Победы на Красной площади
    Начался парад Победы на Красной площади
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве.

    По Красной площади пройдут в составе пешей колонны полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по площади пройдут участники специальной военной операции на Украине.

    В столице пасмурно, шел снег, однако перед началом парада небо прояснилось, температура воздуха около нуля градусов. Гости на трибунах одеты преимущественно тепло, передает ТАСС.

    В параде Победы на Красной площади участвуют более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация.

    Механизированную колонну по традиции открывает танк Т-34. В репетициях принимали участие бронеавтомобили «Тигр», БТР «Бумеранг», семейство бронеавтомобилей «Ахмат», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», ЗРК С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Завершится парад пролетом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

    Первый парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественный войне прошел 24 июня 1945 года. После этого до 1995 года он проводился 9 мая в День Победы только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах. В 1991-1994 годах парады не проводились. 9 мая 1995 года в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве прошел юбилейный парад, состоявший из двух самостоятельных частей: пешей и с демонстрацией военной техники. С этого времени парады проводились на Красной площади ежегодно.

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    9 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы на Красной площади лично встретил в Гербовом зале Кремля зарубежных лидеров, прибывших в Москву 9 Мая в качестве гостей.

    На празднование 79-й годовщины Победы приглашены главы стран бывшего Советского Союза: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Также на торжества в Москву прилетели руководители Гвинеи-Бисау, Кубы, Лаоса, передает ТАСС.

    К месту встречи иностранные лидеры прибыли на российских автомобилях представительского класса «Аурус».

    Главы государств сделали совместное фото. С некоторыми коллегами из стран СНГ, в частности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путин тепло обнялся.

    На лацкане у главы российского государства прикреплена георгиевская лента – символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

    К 10.00 мск все президенты займут свои места на центральной трибуне, откуда будут смотреть парад.

    Позднее Путин вышел на Красную площадь, где поздоровался с гостями парада Победы.

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