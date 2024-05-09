Лукашенко на параде одел ветерана в привезенную Мирзиеевым куртку

Tекст: Валерия Городецкая

Лукашенко рассказал, что, когда он подошел к находившимся на трибунах ветеранам, одна из них узнала его, передает ТАСС.

«Ну я ее выслушал и смотрю, ну 101 год, я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая», – сказал белорусский лидер.

Президент Белоруссии отметил, что на Красной площади, где проходил парад, было очень холодно, поэтому он принял решение отдать ветерану привезенную Мирзиеевым куртку. «Одел ей куртку, застегнул, усадил», – рассказал Лукашенко.

Общаясь с журналистами в Минске по возвращении из Москвы, белорусский лидер высоко оценил прошедший в российской столице парад в честь Дня Победы.

«Искренне и абсолютно честно скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Все было умно, тонко, продуманно, в точку», – сказал он.

Россия на параде «показала свою мощь», продемонстрировав «Ярсы» – стратегическое боевое оружие, добавил Лукашенко. «Если кто умеет думать – поняли: ребята, давайте жить дружно. А если у кого-то там мозги затуманило – с нами лучше не связываться», – отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве.