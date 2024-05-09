Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Лукашенко на параде одел ветерана в привезенную Мирзиеевым куртку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал присутствовавшей на мероприятии женщине-ветерану куртку, которую ему привез узбекский коллега Шавкат Мирзиеев.
Лукашенко рассказал, что, когда он подошел к находившимся на трибунах ветеранам, одна из них узнала его, передает ТАСС.
«Ну я ее выслушал и смотрю, ну 101 год, я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая», – сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии отметил, что на Красной площади, где проходил парад, было очень холодно, поэтому он принял решение отдать ветерану привезенную Мирзиеевым куртку. «Одел ей куртку, застегнул, усадил», – рассказал Лукашенко.
Общаясь с журналистами в Минске по возвращении из Москвы, белорусский лидер высоко оценил прошедший в российской столице парад в честь Дня Победы.
«Искренне и абсолютно честно скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Все было умно, тонко, продуманно, в точку», – сказал он.
Россия на параде «показала свою мощь», продемонстрировав «Ярсы» – стратегическое боевое оружие, добавил Лукашенко. «Если кто умеет думать – поняли: ребята, давайте жить дружно. А если у кого-то там мозги затуманило – с нами лучше не связываться», – отметил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве.