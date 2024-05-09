Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
В Москве прогремел салют в честь Дня Победы
В российской столице запустили праздничный фейерверк в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Перед этим исполняющий обязанности главы Минобороны России Сергей Шойгу приказал дать салюты в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, передает ТАСС.
Между тем власти Крыма и Севастополя приняли решение не проводить праздничные салюты из-за действующего режима террористической опасности.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.