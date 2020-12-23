Рубль вырос к доллару Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов 23 декабря 2020, 10:25 Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным на 10.00 индекс Мосбиржи терял 0,38%, достигая 3224,02 пункта, индекс РТС уменьшался на 0,98%, до 1338,2 пункта, передает ТАСС. К 10.03 индекс Мосбиржи ослабил падение и находился на отметке в 3234,22 пункта (-0,07%). Индекс РТС снижался на 0,36% и торговался на уровне 1346,6 пункта.

