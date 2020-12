В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Байден предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в США 23 декабря 2020, 04:29

Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Для США в ситуации с коронавирусом «худшие дни еще впереди», заявил избранный президент страны Джо Байден. Он заявил, что жителям США «надо быть готовыми», победа над болезнью «потребует терпения и настойчивости». Байден обещал, что на посту президента будет говорить о ситуации с коронавирусом правду. Он также напомнил, что ему «сделали прививку», и добавил, что «ждет второй и полностью уверен в вакцине» Pfizer/BioNTech, передает РИА «Новости». Напомним, Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer в больнице ChristianaCare в штате Делавер. По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено свше 18 млн случаев COVID-19, умерли более 320 тыс. пациентов с коронавирусом.