Грузия решила закупить еще «Джавелинов» и боевые дроны

Грузия в 2021 году намерена «в сотрудничестве со стратегическим партнером – Америкой» закупить дополнительную партию комплексов Javelin («Джавелин») «для усиления возможностей противотанковой обороны», заявил во вторник и.о. министра обороны Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гарибашвили не уточнил, сколько «Джавелинов» дополнительно закупит Грузия. По его словам, в будущем году завершится процесс оснащения грузинских армейских подразделений американскими карабинами М-4.

Ранее Грузия уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin («Джавелин») – 410 ракет и 72 пусковые установки.

Ираклий Гарибашвили, выступая на парламентских комитетских слушаниях, заявил, что Грузия также закупит боевые и разведывательные дроны, не уточнив численность.

Необходимо усилить ПВО, заявил он, сообщив, что Грузия по контракту с Францией уже получила радары, мобильный командный пункт и зенитно-ракетные комплексы системы «Мистраль».

Также продолжится сотрудничество с израильской компанией «Рафаэль»по модернизации ПВО страны.

В июне о том, что Грузия намерена дополнительно приобрести «Джавелины», сообщало минобороны республики.