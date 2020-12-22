Россия отправила в ЦАР дополнительно 300 военных инструкторов

Россия для содействия Центрально-Африканской республики (ЦАР) в вопросах укрепления обороноспособности направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, сообщил МИД России.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР», – говорится в сообщении.

Ранее руандийское министерство обороны сообщило, что правительство Руанды ввело войска в ЦАР, власти которой обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота.

Минобороны Руанды отмечает, что ввод войск был осуществлен в рамках двухстороннего соглашения об обороне. «Это является ответом на атаки, которые мятежники, поддерживаемые Франсуа Бозизе, проводят против контингента сил обороны Руанды (RDF) в составе миротворцев ООН», – говорится в заявлении.

Руандийские войска также призваны обеспечить мирный и безопасный процесс проведения всеобщих выборов, запланированных на 27 декабря, заявило минобороны.

Партия экс-президента Бозизе ранее опровергла заявление правительства страны о том, что бывший лидер якобы пытается совершить государственный переворот. Оппозиция в ЦАР призвала перенести президентские и парламентские выборы на более поздний срок, отметив, что необходимо сперва «восстановить мир и безопасность» в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией в Центрально-Африканской республике (ЦАР), где происходит противостояние правительственных сил и повстанцев.

Российский посол в ЦАР Владимир Титоренко сообщал, что в Центральноафриканской Республике нет других российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Минобороны в Банги.