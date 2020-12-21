Кремль прокомментировал ситуацию в ЦАР

Кремль обеспокоен ситуацией в Центрально-Африканской республике (ЦАР), где происходит противостояние правительственных сил и повстанцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем ее. Информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, угрозы жизни россиян в ЦАР сейчас нет.

«Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кому-то из россиян нет, но мы в том числе и поэтому очень внимательно отслеживаем поступающие новости», – передает РИА «Новости».

Ранее руандийское министерство обороны сообщило, что правительство Руанды ввело войска в ЦАР, власти которой обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота.

Минобороны Руанды отмечает, что ввод войск был осуществлен в рамках двухстороннего соглашения об обороне. «Это является ответом на атаки, которые мятежники, поддерживаемые Франсуа Бозизе, проводят против контингента сил обороны Руанды (RDF) в составе миротворцев ООН», – говорится в заявлении.

Руандийские войска также призваны обеспечить мирный и безопасный процесс проведения всеобщих выборов, запланированных на 27 декабря, заявило минобороны.

Партия экс-президента Бозизе ранее опровергла заявление правительства страны о том, что бывший лидер якобы пытается совершить государственный переворот. Оппозиция в ЦАР призвала перенести президентские и парламентские выборы на более поздний срок, отметив, что необходимо сперва «восстановить мир и безопасность» в стране.