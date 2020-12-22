Разин решил выкупить памятник нововоронежской Аленке

Музыкальный продюсер Андрей Разин решил выкупить установленный в Нововоронеже памятник Аленке, вызвавший общественный резонанс. По его словам, памятник олицетворяет 2020 год.

«Это самый лучший памятник 2020 года, именно такое лицо сейчас у всех артистов и вообще у всех людей, кого я знаю. Аленка – это символ 2020 года. Авторы памятника сами не поняли, что они сотворили чудо. Я его покупаю, сейчас веду переговоры, но так как там заплачены муниципальные деньги, памятник должен быть продан с аукциона, участвовать в торгах я буду», – сказал РИА «Новости» Разин.

Он отметил, что планирует установить памятник в парке Победы своего родного города Ставрополя. Местные жители предлагают установить его недалеко от сцены «У самолета».

«Думаю, что место его там, чтоб никто не забыл, какое лицо было у всей страны в 2020 году», – заключил Разин.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке.