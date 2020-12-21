Власти Нововоронежа объяснили появление «пугающего» памятника Аленке

Проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка, заявила местная администрация.

«Информация о появлении негативных отзывов относительно «Аленки» была доведена до инициаторов проекта – уроженцев села Новая Аленовка. И решение о сносе будет принято в случае, если инициаторы арт-объекта (старожилы) примут такое решение. Так как «Аленка» стала подарком городу и старожилам-уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села, и ни копейки бюджетных средств на скульптуру потрачено не было», – говорится в сообщении властей в группе горадминистрации в соцсети «ВКонтакте».

«Отметим, что проект был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка, которые одобрили идею появления современного арт-объекта в городе», – добавили власти.

Напомним, скульптура Аленки стала объектом для насмешек местных жителей. Арт-объект сразу же принялись сравнивать с героями фильмов ужасов.