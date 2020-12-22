Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,21% и достиг 3179,69 пункта, а индекс РТС вырос на 0,23%, до 1339,03 пункта, передает ТАСС.

К 10.32 индекс Мосбиржи находился на отметке 3189,69 пункта (+1%). Индекс РТС торговался на уровне 1334,21 пункта (-0,13%).