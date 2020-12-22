Путин вернул в Волгоградскую область московское время

Президент Владимир Путин подписал закон об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые нормы вступят в силу 27 декабря 2020 года в 02.00.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента Волгоградской областной думой. Волгоградская область будет исключена из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3), передает ТАСС. По мнению авторов инициативы, новые нормы позволят увеличить суммарно за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 06.00 до 09.00.

Волгоградская область перешла в третью часовую зону в октябре 2018 года. Как отмечают авторы законопроекта, с этого времени в органы государственной власти области поступило значительное количество обращений от жителей региона с жалобами о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени. В опросе населения, проведенном властями области, приняли участие более 1,3 млн граждан: 65,74% поддержали переход на московское время, 33,99% выступили против.