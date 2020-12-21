Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с мутацией COVID в Британии

Ситуация с выявленной в Великобритании новой мутацией коронавируса остается на контроле Роспотребнадзора. Наблюдаемые мутации были ожидаемы, однако они почти не влияют на клиническую картину, сообщила пресс-служба ведомства.

«Во всех субъектах Российской Федерации организован регулярный забор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», –приводит ТАСС сообщении.

В пресс-службе отметили, что мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов. «Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций еще предстоит полностью определить», – добавили в ведомстве.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».