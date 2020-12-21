В Грузии отметили день рождения Сталина в масках с надписью «СССР»

Несколько десятков членов «Единой компартии Грузии» и общества «Сталинели» в понедельник в Гори отметили 141-ю годовщину со дня рождения Сталина в этом грузинском городе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Традиционный митинг состоялся у дома-музея Сталина, с учетом пандемии участники акции были в масках, на которых написали «Сталин» и «СССР».

Сталинисты потребовали от властей вернуть на прежнее место в центр Гори памятник вождю, демонтированный в эпоху экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Примечательно, что сам скрывающийся от грузинского правосудия на Украине бывший глава Грузии тоже отмечает день рождения 21 декабря – ему исполнилось 53 года.

По грузинским законам, символы тоталитаризма запрещены, поэтому возвращение памятника сомнительно, несмотря на тысячи подписей, которые собрали жители Гори на этот счет.