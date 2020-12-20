США захотели закупить спортинвентарь для полицейской академии на Украине

Госдепартамент США объявил о планах закупить спортивный инвентарь, тренажеры и экипировку для полицейской академии на Украине.

В перечень необходимых спортивных принадлежностей включены более 180 наименований, в число которых помимо прочего вошли трэп-гриф, кроссфит-платформа, гимнастические кольца, трицепс-, бицепс- и твистер-тренажеры, гантели, велотренажер, гимнастический мяч, защита паха, голеностопа и многое другое, передает RT.

При этом в Госдепе подчеркнули, что все оборудование, которое предполагается поставить Киеву, должно быть новым.

«Товары, бывшие в употреблении, а также неустановленного происхождения не принимаются. Товары поставляются в упаковке производителя. Они не должны быть использованными и подвергнутыми каким-либо изменениям», – добавили в ведомстве.

Координировать инициативу, как следует из текста, будет представительство Бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков на Украине.

В начале декабря стало известно, что США поставили Украине вооружение и военное оборудование в 2020 финансовом году на общую сумму 510 млн долларов, что стало самым крупным показателем за все время.