Экс-главу иркутского минздрава арестовали

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву, которая подозревается в мошенничестве, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Иркутской области.

«По ходатайству следствия Октябрьским районным судом Иркутска экс-министру здравоохранения Иркутской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ледяеву задержали 30 ноября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Дело возбуждено по материалам региональных управлений ФСБ и МВД. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года и.о. министра здравоохранения области Ледяева, ее сын и другие лица в составе группы похитили из бюджета региона около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок, респираторов для нужд областного минздрава.

Еще одно уголовное дело, связанное с поставками медицинских масок, СК возбудил в октябре. Фигурантами дела о закупках фальсифицированных масок на 40 млн рублей для трех медучреждений Иркутской области в апреле 2020 года стали шесть человек – предприниматели, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения. Суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца основного фигуранта, остальные пятеро находятся под домашним арестом, среди них сын Ледяевой Илья Белоусов.

12 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял отставку министра здравоохранения региона Ледяевой, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию.