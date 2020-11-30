Экс-министра здравоохранения Иркутской области заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, работавшей при экс-губернаторе Иркутской области Сергее Левченко, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», – говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Дело возбуждено по материалам региональных управлений ФСБ и МВД. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года и.о. министра здравоохранения области Ледяева, ее сын и другие лица в составе группы похитили из бюджета региона около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок, респираторов для нужд областного минздрава.

«На данный момент установлено, что Наталия Ледяева, используя свое служебное положение, обеспечила создание условий для заключения министерством здравоохранения Иркутской области указанного государственного контракта, осознавая, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия», – говорится в сообщении.

В настоящее время Ледяева задержана. По ее месту жительства проведены обыски. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

12 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял отставку министра здравоохранения региона Ледяевой, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что осенью СК возбудил уголовное дело о закупках фальсифицированных масок на 40 млн рублей для трех медучреждений Иркутской области в апреле 2020 года. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Фигурантами дела стали шесть человек – предприниматели, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения. Суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца основного фигуранта, остальные пятеро находятся под домашним арестом.

Также со ссылкой на источник сообщалось, что по данному делу задержан Илья Белоусов – сын Ледяевой.