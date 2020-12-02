Ученые оценили вероятность взрыва Солнца

Взрыв Солнца маловероятен, его поведение просчитывается и проверяется, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется», – передает РИА «Новости» ответ Петруковича на вопрос, может ли Солнце внезапно взорваться.

При этом ученый добавил, что катастрофическое внешнее воздействие на светило может оказать, например, взрыв соседней звезды.

«Но у нас тихое место в галактике, в нашей окрестности сверхновые крайне редки. Ближайшие к нам звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет. Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой еще далеко до взрывов», – пояснил он.

Он отметил, что представить себе иной механизм воздействия на Солнце довольно сложно, поэтому любые другие прогнозы не будут основаны на научном знании.

«Также, например, можно предположить, что появятся злобные инопланетяне и покорят нас. Мы знаем огромное количество вариантов, когда звезды взрываются, но это не наш случай», – сказал ученый.

Ранее ученые заявили о резком росте солнечной активности.