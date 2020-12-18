Исландский журналист с пресс-конференции Путина ответил на приглашение посетить Калмыкию

«Я очень рад был получить от главы Калмыкии Бату Хасикова приглашение посетить республику. Как согласую вопрос, обязательно приеду», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, который запомнился ярким вопросом на пресс-конференции Владимира Путина. По итогам встречи калмыцкий руководитель пригласил исландца в Элисту.

«Я очень уважаю калмыков, и передаю им пламенный северный привет. Буддизм, который они исповедуют, на мой взгляд, очень хорошая и самая миролюбивая религия. А многообразие России – страны, где живут почти две сотни народов – самое прекрасное, что мне доводилось видеть», – отметил шеф-корреспондент исландского агентства «Сага» в Москве Хаукур Хаукссон.

Собеседник был участником прошедшей в четверг большой пресс-конференции Владимира Путина, которая в этом году прошла с элементами прямой линии. Обратившись к российскому президенту, Хаукссон назвал такой формат общения главы государства с гражданами уникальным. Журналист выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину», и задал вопрос: «Как Вы относитесь к такой идее, чтобы был «круглый стол» по всему миру и участвовали не только Вы?».

Президент назвал идею хорошей, но отметил, что для начала следует реализовать другое предложение России, а именно собраться лидерам стран – постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения проблем, которые волнуют все человечество.

Предложение Хаукссона также оценил глава Калмыкии Бату Хасиков. «Действительно, если бы все мировые лидеры, по примеру президента нашей страны, открыто и прямо обсуждали со СМИ и друг с другом вопросы мирового развития, то количество глобальных международных рисков значительно бы сократилось, – написал руководитель региона в своем Instagram . – Хаукура приглашаю в Калмыкию. Уверен, что открыв для себя красоту нашей республики, он сможет лучше понять Россию в ее многообразии».

«Я очень рад был получить от главы Калмыкии приглашение посетить республику. Как согласую вопрос, обязательно приеду», – подчеркнул Хаукссон.

Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в колл-центр от граждан. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о внешнеполитическом и социальном блоках вопросов, на которые дал ответ глава государства.

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