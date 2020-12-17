«Белая и пушистая» Россия дает сигналы о диалоге с Западом

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17 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Почему Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей

Гей-парады в Венгрии все еще проходят, но вот семьи гомосексуалистам заводить там уже нельзя Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
Еще одна европейская страна солидаризовалась с Россией в том, что касается семейной политики. Венгрия приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной – и это немедленно вызвало возмущение и представителей ЕС, и защитников прав секс-меньшинств. Что привело Будапешт к такому решению и не дает ли это России новые политические возможности? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...
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Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
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Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    «Белая и пушистая» Россия дает сигналы о диалоге с Западом

    «Маша и Медведь» – мультсериал, ставший одним из символов современной мягкой силы России. Президент обратил внимание, что культура – универсальный инструмент сотрудничества    17 декабря 2020, 20:55
    Фото: «Маша и Медведь», «Анимаккорд»
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    17 декабря прошла очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Внешнеполитическим вопросам на ней было уделено не слишком много внимания. Однако по факту внешнеполитические уши торчали за рядом внутриполитических вопросов – и президент Путин не стеснялся за эти уши дергать. Иногда получалось весьма жестко.

    Как известно, западные коллеги зачастую в своих статьях малюют Россию как этакую страну-бензоколонку, которую не нужно ни понимать, ни прощать. Владимир Путин же посоветовал коллегам обратиться к цифрам и посмотреть, кто лучше справляется с коронавирусом – вчерашняя «бензоколонка» или «золотой миллиард».

    «Можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения», – заявил президент. После чего привел статистику по безработице, падению ВВП, ситуации в промышленности, сельском хозяйстве и банковском секторе. Да, нефтедоходы упали, но – сюрприз – за ними не упала Россия.

    «70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», – заявил Путин.

    Ну и окончательно добил западных партнеров по теме вакцины. Ведь еще недавно западные СМИ писали, что российская вакцина опасна, ненадежна и даже якобы вредна для пациентов. А по словам президента получается, что западные фармацевты не согласны с этим. «Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается. Вот англо-шведская компания AstraZeneca вместе с нами готова работать, подписывают сейчас соответствующие соглашения. Это очень хорошо, меня это очень радует», – заявил Путин.

    Присматривать за Навальным

    Не обошел глава государства вниманием и ситуацию с Алексеем Навальным и выпущенным британским агентством Bellingcat докладом, якобы доказывающим факт отравления блогера российскими чекистами. Президент сразу и четко назвал этот доклад «легализацией материалов иностранных спецслужб».

    Кроме того, Путин подтвердил тезис своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова о работе Навального на эти спецслужбы – и значит, российские чекисты «конечно, должны за ним присматривать». Но лишь присматривать. «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца», – задал риторический вопрос Путин. 

    Что же касается сути дела – Путин указал в ответ на соответствующий вопрос журналиста Би-би-си, что Москва готова к расследованию. А если у кого-то есть данные, что к Навальному действительно применялось химическое оружие, то пусть они предоставят эту информацию. Ведь на данный момент и Германия, и ОЗХО под самыми нелепыми предлогами отказываются это делать. И это несмотря на многократные запросы российской Генпрокуратуры. Иначе говоря, напрашивается еще один риторический вопрос: кто же на самом деле заинтересован в раскрытии дела Навального, а кто – только в истерике вокруг фигуры самого блогера?

    Мы не придурки, а белые и пушистые

    Если говорить об отношениях с отдельными странами, то Путин во время пресс-конференции, конечно, говорил о делах ближних – о Киргизии и территории Нагорного Карабаха. Однако два важнейших внешнеполитических момента касались все-таки иных, более существенных для России материй.

    Во-первых, будущих взаимоотношений с администрацией избранного президента США Байдена. Владимир Путин дал понять, что своей вины в обострении отношений с Западом не видит. И что в этом вопросе Россия по сравнению с Западом «белая и пушистая», ведь она не атаковала Запад, а лишь отвечала на его выпады. На обман по поводу расширения НАТО, на украинский Майдан, на выход США из ПРО и других соглашений в области стратегической стабильности. И когда Россию просят молча на это смотреть, то ее это, мягко говоря, бесит.

    Вот, например, вышли американцы из Соглашения по открытому небу. «Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать в этой связи, оставить все как есть? Значит, вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать и смотреть?» – бомбардировал Путин британского журналиста.

    Россия отвечала – и будет отвечать, в том числе и наращиванием асимметричных средств сдерживания. «Мы на шестом месте в мире по объемам финансирования армии и ОПК. В основном армии. 46 миллиардов [долларов] с небольшим. В США – 770 миллиардов. А нам удается сделать то, чего у других нет. За счет имеющейся научной, производственной базы и школы. За счет мозгов наших ученых, изобретателей, за счет таланта инженеров, рабочих», – пояснил президент.

    Но также он сказал, что готов в любой момент перейти от конфронтации к сотрудничеству с Западом.

    «Если уж не пушистые, то, во всяком случае, такие весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений»,

    – расписал он позицию России. Но диалог получится лишь в том случае, если за рубежом не будут готовить фальшивые расследования, «руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права». Готова ли администрация Байдена? Узнаем ближе к весне, когда она обживется в Белом доме.

    Второй важной внешнеполитической темой пресс-конференции стала работа в области информации. И не только в плане обороны российских мозгов (создание правильных детских мультфильмов и развитие своих интернет-платформ, которые будут противостоять иностранной цензуре в Сети) – речь также идет о мягкой силе.

    Отталкиваясь от международного успеха ряда российских анимационных проектов (самый известный из них, к слову, суперпопулярный на Западе мультсериал «Маша и Медведь»), президент напомнил, что образование, культура и гуманитарные связи – «универсальный инструмент сотрудничества в мире, неподвластный санкциям». И что даже если эти проекты реализуются частными компаниями, если их контент соответствует национальным интересам, то государство должно их поддерживать. В том числе и финансово.

    Ну а логичным финалом внешнеполитического послания президента Западу в данном формате выглядит его ответ на еще одну реплику журналиста Би-би-си. Сотрудник британской телерадиокорпорации поинтересовался, не считает ли Владимир Путин, что сам несет «долю ответственности за плачевное состояние» отношений России со странами Запада. «Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. Буду делать все в интересах России», – сказал глава государства, поводя черту в спорах о том, какой должна быть политика страны в данном аспекте.


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