«Белая и пушистая» Россия дает сигналы о диалоге с Западом

17 декабря прошла очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Внешнеполитическим вопросам на ней было уделено не слишком много внимания. Однако по факту внешнеполитические уши торчали за рядом внутриполитических вопросов – и президент Путин не стеснялся за эти уши дергать. Иногда получалось весьма жестко.

Как известно, западные коллеги зачастую в своих статьях малюют Россию как этакую страну-бензоколонку, которую не нужно ни понимать, ни прощать. Владимир Путин же посоветовал коллегам обратиться к цифрам и посмотреть, кто лучше справляется с коронавирусом – вчерашняя «бензоколонка» или «золотой миллиард».

«Можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения», – заявил президент. После чего привел статистику по безработице, падению ВВП, ситуации в промышленности, сельском хозяйстве и банковском секторе. Да, нефтедоходы упали, но – сюрприз – за ними не упала Россия.

«70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», – заявил Путин.

Ну и окончательно добил западных партнеров по теме вакцины. Ведь еще недавно западные СМИ писали, что российская вакцина опасна, ненадежна и даже якобы вредна для пациентов. А по словам президента получается, что западные фармацевты не согласны с этим. «Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается. Вот англо-шведская компания AstraZeneca вместе с нами готова работать, подписывают сейчас соответствующие соглашения. Это очень хорошо, меня это очень радует», – заявил Путин.

Присматривать за Навальным

Не обошел глава государства вниманием и ситуацию с Алексеем Навальным и выпущенным британским агентством Bellingcat докладом, якобы доказывающим факт отравления блогера российскими чекистами. Президент сразу и четко назвал этот доклад «легализацией материалов иностранных спецслужб».

Кроме того, Путин подтвердил тезис своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова о работе Навального на эти спецслужбы – и значит, российские чекисты «конечно, должны за ним присматривать». Но лишь присматривать. «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца», – задал риторический вопрос Путин.

Что же касается сути дела – Путин указал в ответ на соответствующий вопрос журналиста Би-би-си, что Москва готова к расследованию. А если у кого-то есть данные, что к Навальному действительно применялось химическое оружие, то пусть они предоставят эту информацию. Ведь на данный момент и Германия, и ОЗХО под самыми нелепыми предлогами отказываются это делать. И это несмотря на многократные запросы российской Генпрокуратуры. Иначе говоря, напрашивается еще один риторический вопрос: кто же на самом деле заинтересован в раскрытии дела Навального, а кто – только в истерике вокруг фигуры самого блогера?

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Мы не придурки, а белые и пушистые

Если говорить об отношениях с отдельными странами, то Путин во время пресс-конференции, конечно, говорил о делах ближних – о Киргизии и территории Нагорного Карабаха. Однако два важнейших внешнеполитических момента касались все-таки иных, более существенных для России материй.

Во-первых, будущих взаимоотношений с администрацией избранного президента США Байдена. Владимир Путин дал понять, что своей вины в обострении отношений с Западом не видит. И что в этом вопросе Россия по сравнению с Западом «белая и пушистая», ведь она не атаковала Запад, а лишь отвечала на его выпады. На обман по поводу расширения НАТО, на украинский Майдан, на выход США из ПРО и других соглашений в области стратегической стабильности. И когда Россию просят молча на это смотреть, то ее это, мягко говоря, бесит.

Вот, например, вышли американцы из Соглашения по открытому небу. «Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать в этой связи, оставить все как есть? Значит, вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать и смотреть?» – бомбардировал Путин британского журналиста.

Россия отвечала – и будет отвечать, в том числе и наращиванием асимметричных средств сдерживания. «Мы на шестом месте в мире по объемам финансирования армии и ОПК. В основном армии. 46 миллиардов [долларов] с небольшим. В США – 770 миллиардов. А нам удается сделать то, чего у других нет. За счет имеющейся научной, производственной базы и школы. За счет мозгов наших ученых, изобретателей, за счет таланта инженеров, рабочих», – пояснил президент.

Но также он сказал, что готов в любой момент перейти от конфронтации к сотрудничеству с Западом.

«Если уж не пушистые, то, во всяком случае, такие весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений»,

– расписал он позицию России. Но диалог получится лишь в том случае, если за рубежом не будут готовить фальшивые расследования, «руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и фундаментальных норм международного права». Готова ли администрация Байдена? Узнаем ближе к весне, когда она обживется в Белом доме.

Второй важной внешнеполитической темой пресс-конференции стала работа в области информации. И не только в плане обороны российских мозгов (создание правильных детских мультфильмов и развитие своих интернет-платформ, которые будут противостоять иностранной цензуре в Сети) – речь также идет о мягкой силе.

Отталкиваясь от международного успеха ряда российских анимационных проектов (самый известный из них, к слову, суперпопулярный на Западе мультсериал «Маша и Медведь»), президент напомнил, что образование, культура и гуманитарные связи – «универсальный инструмент сотрудничества в мире, неподвластный санкциям». И что даже если эти проекты реализуются частными компаниями, если их контент соответствует национальным интересам, то государство должно их поддерживать. В том числе и финансово.

Ну а логичным финалом внешнеполитического послания президента Западу в данном формате выглядит его ответ на еще одну реплику журналиста Би-би-си. Сотрудник британской телерадиокорпорации поинтересовался, не считает ли Владимир Путин, что сам несет «долю ответственности за плачевное состояние» отношений России со странами Запада. «Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. Буду делать все в интересах России», – сказал глава государства, поводя черту в спорах о том, какой должна быть политика страны в данном аспекте.