Ледостойкую платформу «Северный полюс» спустили на воду

Уникальная ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» в пятницу спущена на воду на Адмиралтейских вервях. Она предназначена для круглогодичных комплексных научных исследований в Северном Ледовитом океане.

«Хотел бы поздравить коллектив Адмиралтейских верфей с таким успешным выполнением заказа», – передает РИА «Новости» слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Как отметила заместитель руководителя Росгидрометцентра Наталия Радькова, платформа даст возможность проводить регулярные научные исследования и станет научным флагманом России в Арктике.

В свою очередь генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков сообщил, что судно вмещает в себя до 20 лабораторий различного назначения – для изучения климатических условий, условий таяния льда, воздействия на промышленные объекты в условиях низких температур, а также исследования по картографии морского дна. По его словам, минимальное нахождение на борту платформы в экспедиции – полгода. Он также уточнил, что на судне смогут разместиться 30 ученых.

«К концу 2021 года платформа будет достроена, а в 2022 году пойдут швартовые и ходовые испытания. К концу 2022 года уже можно будет идти в экспедицию», – рассказал глава предприятия.

Напомним, 19 апреля 2018 года компания «Адмиралтейские верфи» заключила контракт с Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903 для исследования Арктики.

Планируется, что «Северный полюс» возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Как отмечается в сообщении, ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Уникальная платформа позволит эффективно и безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане.

Платформа «Северный полюс» способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также «Северный полюс» будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина 22,5 метра, водоизмещение около 10,4 тыс. тонн, скорость не менее 10 узлов. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал – 34 человека.